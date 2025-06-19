"Огненное дерби" Триполи. Массовые беспорядки. Пострадал португальский арбитр

Матч девятого тура чемпионата Ливии завершился массовыми беспорядками.

"Огненным" получилось дерби Триполи, в котором "Аль-Ахли" принимал "Аль Иттихад".

Гости забили на 39-й минуте. Отличился марокканский форвард "Аль-Иттихада" Науфель Зерхуни. Он забил ударом со штрафного.

После этого фанаты выбежали на поле и начались массовые беспорядки.

Португальский арбитр Фабиу Жозе Кошта остановил матч. Он получил травму.

В драках участвовали фанаты и футболисты.

Был подожжен автобус "Аль-Иттихада", сообщает"Ашарк аль-Аусат".

Произошли столкновения между сотрудниками безопасности и разбушевавшимися фанатами. Были применены спецсредства для разгона толпы.

Руководство "Аль-Ахли" обвинило в беспорядках футболистов соперника, спровоцировавших болельщиков.