Результаты жеребьевки олимпийского баскетбольного турнира
время публикации: 20 марта 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 13:32
В Париже состоялась жеребьевка мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров.
Отметим, что еще не известны все участники мужского турнира. Четыре последних участника определятся в финальных отборочных турнирах в начале июля.
Мужской турнир
Группа А
Австралия, Канада, победитель отборочного турнира в Греции, победитель отборочного турнира в Испании.
Группа В
Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.
Группа С
США, Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико.
Женский турнир
Группа А
Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико.
Группа В
Канада, Нигерия, Австралия, Франция.
Группа С
США, Германия, Япония, Бельгия.
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