Результаты жеребьевки олимпийского баскетбольного турнира

В Париже состоялась жеребьевка мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров.

Отметим, что еще не известны все участники мужского турнира. Четыре последних участника определятся в финальных отборочных турнирах в начале июля.

Мужской турнир

Группа А

Австралия, Канада, победитель отборочного турнира в Греции, победитель отборочного турнира в Испании.

Группа В

Франция, Германия, Япония, победитель отборочного турнира в Латвии.

Группа С

США, Сербия, Южный Судан, победитель отборочного турнира в Пуэрто-Рико.

Женский турнир

Группа А

Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико.

Группа В

Канада, Нигерия, Австралия, Франция.

Группа С

США, Германия, Япония, Бельгия.