Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне победили боснийцев

Сегодня начался решающий отборочный этап юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет). Финальная стадия турнира пройдет в этом году в Северной Ирландии.

В финальную стадию выходят победители групп.

Израильтяне в первом матче победили сборную Боснии и Герцеговины 2:0.

На 64-й минуте Анис Порат-Аяш открыл счет. Через 3 минуты Саед Абу-Фархи (Маккаби, Тель-Авив) реализовал пенальти.

23 марта израильтяне играют против сборной Черногории, 26 - Норвегии.

Норвежцы победили сборную Черногории 2:1.

Украинцы победили сборную Северной Македонии 2:0.