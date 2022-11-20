adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 20°
Тель-Авив:
16 - 28°
Эйлат:
19 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.477 ₪ 3.597 ₪
Иерусалим:
13 - 20°
Тель-Авив:
16 - 28°
Эйлат:
19 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Спорт

    Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу
    AP Photo/Jon Gambrell

    В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Он необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).

    Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.

    Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.

    adv_11 m_ar_1

    Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.

    adv_12 incontent_1

    Призовые распределены следующим образом. Чемпион получит 42 миллиона, финалист – 30, бронзовый призер – 27, команда, занявшая четвертое место -25, четвертьфиналисты по 17, команды, выбывшие в первом раунде плэй-офф по 13, выбывшие на групповом этапе – по 9.

    Впервые чемпионат мира проходит на Ближнем Востоке. Впервые чемпионат проводится в стране, сборная которой никогда раньше не играла в финальной части чемпионатов мира. Сегодня в матче открытия сборная Катара дебютирует в игре против команды Эквадора. Кстати, сборная Катара – единственный дебютант этого чемпионата (ни одна команда, ранее не выступавшая в финальной части чемпионатов мира, не пробилась на чемпионат мира через отборочные матчи – такое тоже происходит впервые).

    adv_13 m_ar_2

    Действующим чемпионом является сборная Франции. На французов обрушилась эпидемия травм. Накануне стало известно, что Карим Бензема пропустит первый матч против австралийцев, а в худшем случае – весь чемпионат.

    adv_14 incontent_2

    Матчи турнира пройдут на восьми стадионах в пяти городах.

    На первом этапе 32 команды разделены на восемь групп. Из каждой группы в плэй-офф выйдут по две команды. Групповой этап завершится 2 декабря.

    adv_15 m_ar_3

    Финальный матч пройдет 18 декабря в Лусаиле.

    adv_16 incontent_3

    Основными фаворитами чемпионата считаются сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Германии. Самая дорогая команда – сборная Англии.

    Самый молодой игрок чемпионата – Юссуфа Мусиала (сборная Германии), самый возрастной – голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому в сентябре исполнилось 40 лет.

    adv_17 m_ar_4

    Этот чемпионат мира станет последним в карьере лучших футболистов мира последнего времени – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И является последним шансом для них добыть недостающий трофей – стать чемпионами мира. Криштиану Роналду даже пообещал завершить карьеру, если сборная Португалии станет чемпионом мира.

    adv_18 incontent_4

    Это последний чемпионат мира для таких суперзвезд мирового футбола как Лука Модрич, Эдинсон Кавани, Луис Суарес. Вролне может быть, что и для лидера сборной Польши Роберта Левандовски.

    Об отборочном турнире:

    adv_19 m_ar_5

    Безусловным фаворитом группы А является сборная Нидерландов.

    adv_20 incontent_5

    Фаворитом группы В является команда Англии. Здесь к спорту примешивается политика и история. Британцам и американцам предстоит сыграть со сборной Ирана. Британцам предстоит противостояние со сборной Уэльса (стоит вспомнить матч Шотландия – Англия на Евро-2020).

    В группе С явный фаворит сборная Аргентины.

    adv_21 m_ar_6

    В группе D зрителей ждет интересное противостояние Дания – Франция. Недавно, в матчах Лиги наций датчане дважды обыграли действующих чемпионов мира. Четыре года назад сборные Франции, Дании и Австралии играли в одной группе чемпионата мира. Тогда французы заняли первое место, датчане второе, австралийцы – четвертое.

    В группе Е фавориты – сборные, которые были чемпионами мира относительно недавно – Германии (чемпион мира 2014 года) и Испании (2010).

    Вгруппе F фаворит – недавний лидер мирового рейтинга сборная Бельгии.

    adv_22 m_ar_7

    В группе G играет один из основных фаворитов чемпионата – сборная Бразилии. Четыре года назад сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии играли в одной группе. Тогда в плэй-офф вышли бразильцы и швейцарцы.

    В группе Н фавориты сборные Португалии и Уругвая.

    adv_23 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 Ноября 2022
    СМИ. Карим Бензема не сыграет против австралийцев и может пропустить весь чемпионат мира
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 Ноября 2022
    Молодежные сборные Украины и Израиля сыграли вничью
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 Ноября 2022
    Чемпионат мира. Группа Н. Криштиану Роналду и старые знакомые
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 Ноября 2022
    Чемпионат мира. Группа G. Бразилия и остальные
    adv_24 ar_middle_wwh
    adv_25 ar_middle_yandex
    adv_26 ar_middle_mobile_yandex
    adv_27 ar_right_wwh
    adv_28 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:07 Стрельба на улице Эцель в Тель-Авиве
    15:46 Пожар на площади трех вокзалов в Москве, спасены люди, спрятавшиеся в холодильнике
    15:18 Медведев отвечает Ермаку: "Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи"
    15:04 ГУР: спецслужбы РФ, по согласованию с Минском, планируют теракт на АЭС "Островец", чтобы обвинить Украину и страны NATO
    14:51 На климатическом саммите в Египте принято решение о компенсации развивающимся странам
    14:06 Рон Десантис: "Иудея и Самария – не оккупированные территории"
    13:43 Лапид на последнем заседании 36-го правительства: "Мы спасли страну от экономического кризиса"
    13:34 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 270-й день войны
    adv_29 ar_right_2
    adv_30 ar_right_3
    adv_31 ar_right_4
    adv_32 ar_right_5