Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Он необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).

Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.

Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.

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Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.

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Призовые распределены следующим образом. Чемпион получит 42 миллиона, финалист – 30, бронзовый призер – 27, команда, занявшая четвертое место -25, четвертьфиналисты по 17, команды, выбывшие в первом раунде плэй-офф по 13, выбывшие на групповом этапе – по 9.

Впервые чемпионат мира проходит на Ближнем Востоке. Впервые чемпионат проводится в стране, сборная которой никогда раньше не играла в финальной части чемпионатов мира. Сегодня в матче открытия сборная Катара дебютирует в игре против команды Эквадора. Кстати, сборная Катара – единственный дебютант этого чемпионата (ни одна команда, ранее не выступавшая в финальной части чемпионатов мира, не пробилась на чемпионат мира через отборочные матчи – такое тоже происходит впервые).

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Действующим чемпионом является сборная Франции. На французов обрушилась эпидемия травм. Накануне стало известно, что Карим Бензема пропустит первый матч против австралийцев, а в худшем случае – весь чемпионат.

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Матчи турнира пройдут на восьми стадионах в пяти городах.

На первом этапе 32 команды разделены на восемь групп. Из каждой группы в плэй-офф выйдут по две команды. Групповой этап завершится 2 декабря.

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Финальный матч пройдет 18 декабря в Лусаиле.

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Основными фаворитами чемпионата считаются сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Германии. Самая дорогая команда – сборная Англии.

Самый молодой игрок чемпионата – Юссуфа Мусиала (сборная Германии), самый возрастной – голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому в сентябре исполнилось 40 лет.

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Этот чемпионат мира станет последним в карьере лучших футболистов мира последнего времени – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И является последним шансом для них добыть недостающий трофей – стать чемпионами мира. Криштиану Роналду даже пообещал завершить карьеру, если сборная Португалии станет чемпионом мира.

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Это последний чемпионат мира для таких суперзвезд мирового футбола как Лука Модрич, Эдинсон Кавани, Луис Суарес. Вролне может быть, что и для лидера сборной Польши Роберта Левандовски.

Об отборочном турнире:

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Безусловным фаворитом группы А является сборная Нидерландов.

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Фаворитом группы В является команда Англии. Здесь к спорту примешивается политика и история. Британцам и американцам предстоит сыграть со сборной Ирана. Британцам предстоит противостояние со сборной Уэльса (стоит вспомнить матч Шотландия – Англия на Евро-2020).

В группе С явный фаворит сборная Аргентины.

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В группе D зрителей ждет интересное противостояние Дания – Франция. Недавно, в матчах Лиги наций датчане дважды обыграли действующих чемпионов мира. Четыре года назад сборные Франции, Дании и Австралии играли в одной группе чемпионата мира. Тогда французы заняли первое место, датчане второе, австралийцы – четвертое.

В группе Е фавориты – сборные, которые были чемпионами мира относительно недавно – Германии (чемпион мира 2014 года) и Испании (2010).

Вгруппе F фаворит – недавний лидер мирового рейтинга сборная Бельгии.

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В группе G играет один из основных фаворитов чемпионата – сборная Бразилии. Четыре года назад сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии играли в одной группе. Тогда в плэй-офф вышли бразильцы и швейцарцы.

В группе Н фавориты сборные Португалии и Уругвая.