Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу
В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Он необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).
Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.
Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.
Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.
Призовые распределены следующим образом. Чемпион получит 42 миллиона, финалист – 30, бронзовый призер – 27, команда, занявшая четвертое место -25, четвертьфиналисты по 17, команды, выбывшие в первом раунде плэй-офф по 13, выбывшие на групповом этапе – по 9.
Впервые чемпионат мира проходит на Ближнем Востоке. Впервые чемпионат проводится в стране, сборная которой никогда раньше не играла в финальной части чемпионатов мира. Сегодня в матче открытия сборная Катара дебютирует в игре против команды Эквадора. Кстати, сборная Катара – единственный дебютант этого чемпионата (ни одна команда, ранее не выступавшая в финальной части чемпионатов мира, не пробилась на чемпионат мира через отборочные матчи – такое тоже происходит впервые).
Действующим чемпионом является сборная Франции. На французов обрушилась эпидемия травм. Накануне стало известно, что Карим Бензема пропустит первый матч против австралийцев, а в худшем случае – весь чемпионат.
Матчи турнира пройдут на восьми стадионах в пяти городах.
На первом этапе 32 команды разделены на восемь групп. Из каждой группы в плэй-офф выйдут по две команды. Групповой этап завершится 2 декабря.
Финальный матч пройдет 18 декабря в Лусаиле.
Основными фаворитами чемпионата считаются сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Германии. Самая дорогая команда – сборная Англии.
Самый молодой игрок чемпионата – Юссуфа Мусиала (сборная Германии), самый возрастной – голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому в сентябре исполнилось 40 лет.
Этот чемпионат мира станет последним в карьере лучших футболистов мира последнего времени – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И является последним шансом для них добыть недостающий трофей – стать чемпионами мира. Криштиану Роналду даже пообещал завершить карьеру, если сборная Португалии станет чемпионом мира.
Это последний чемпионат мира для таких суперзвезд мирового футбола как Лука Модрич, Эдинсон Кавани, Луис Суарес. Вролне может быть, что и для лидера сборной Польши Роберта Левандовски.
Об отборочном турнире:
Безусловным фаворитом группы А является сборная Нидерландов.
Фаворитом группы В является команда Англии. Здесь к спорту примешивается политика и история. Британцам и американцам предстоит сыграть со сборной Ирана. Британцам предстоит противостояние со сборной Уэльса (стоит вспомнить матч Шотландия – Англия на Евро-2020).
В группе С явный фаворит сборная Аргентины.
В группе D зрителей ждет интересное противостояние Дания – Франция. Недавно, в матчах Лиги наций датчане дважды обыграли действующих чемпионов мира. Четыре года назад сборные Франции, Дании и Австралии играли в одной группе чемпионата мира. Тогда французы заняли первое место, датчане второе, австралийцы – четвертое.
В группе Е фавориты – сборные, которые были чемпионами мира относительно недавно – Германии (чемпион мира 2014 года) и Испании (2010).
Вгруппе F фаворит – недавний лидер мирового рейтинга сборная Бельгии.
В группе G играет один из основных фаворитов чемпионата – сборная Бразилии. Четыре года назад сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии играли в одной группе. Тогда в плэй-офф вышли бразильцы и швейцарцы.
В группе Н фавориты сборные Португалии и Уругвая.
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