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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 20:03

Парусный спорт. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы

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Шай Какон

Победительницей молодежного чемпионата Европы (яхтсмены до 21 года) в классе Laser Radial ( EurILCA Under 21 European Championships ), который проходил во Франции, стала израильтянка Шай Какон.

Шай Какон захватила лидерство после четвертого дня турнира и сумела стать чемпионкой. В медальной гонке несколько соперниц претендовали на золотую медаль.

19-летняя Шай Какон - участница Токийской олимпиады. В олимпийском турнире она заняла 30-е место.


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