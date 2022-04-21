Парусный спорт. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы

Шай Какон захватила лидерство после четвертого дня турнира и сумела стать чемпионкой. В медальной гонке несколько соперниц претендовали на золотую медаль.

Победительницей молодежного чемпионата Европы (яхтсмены до 21 года) в классе Laser Radial ( EurILCA Under 21 European Championships ), который проходил во Франции, стала израильтянка Шай Какон.

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