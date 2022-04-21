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NEWSru.co.il :: Спорт21 апреля 2022 г., 13:25

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового тренера

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Эрик тен Хаг

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" станет Эрик тен Хаг, сообщает официальный сайт клуба.

Голландский специалист возглавит команду с нового сезона.

Контракт рассчитан на три года с возможностью продления.

Ранее Эрик Тен Хаг тренировал голландские команды, резервный состав "Баварии". С 2017 года он возглавляет амстердамский "Аякс".


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