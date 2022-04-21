"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового тренера
Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" станет Эрик тен Хаг, сообщает официальный сайт клуба.
Голландский специалист возглавит команду с нового сезона.
Контракт рассчитан на три года с возможностью продления.
Ранее Эрик Тен Хаг тренировал голландские команды, резервный состав "Баварии". С 2017 года он возглавляет амстердамский "Аякс".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
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