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Ynet. Потенциальный покупатель "Апоэля" (Тель-Авив) - член семьи Сафра

время публикации: 21 апреля 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 13:28
Ynet. Потенциальный покупатель "Апоэля" (Тель-Авив) - член семьи Сафра
AP Photo/Andres Kudacki

Ynet сообщает, что потенциальный покупатель футбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив) - член семьи Сафра, бразильских банкиров (по происхождению - сирийских евреев). Семья Сафра - одна из самых богатых еврейских семей в мире.

Портал опубликовал несколько статей о возможной продаже тель-авивского клуба, в которой имя покупателя не называлось. Потенциальный покупатель был назван "еврейским миллиардером, проживающим в Европе". При этом статьи сопровождались фотографией одного того же человека.

Адвокаты потенциального покупателя ждут ответа от нынешних владельцев "Апоэля".

Ранее сообщалось, что покупатель готов компенсировать нынешним владельцам их инвестиции в клуб и погасить долги "Апоэля". Отмечалось, что миллиардер заинтересован в покупке даже, если "красные" вылетят из Лиги Аль.

Предполагается, что он готов вкладывать в "Апоэль" около 35 миллионов шекелей в год.

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