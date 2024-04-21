Ynet. Потенциальный покупатель "Апоэля" (Тель-Авив) - член семьи Сафра

Ynet сообщает, что потенциальный покупатель футбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив) - член семьи Сафра, бразильских банкиров (по происхождению - сирийских евреев). Семья Сафра - одна из самых богатых еврейских семей в мире.

Портал опубликовал несколько статей о возможной продаже тель-авивского клуба, в которой имя покупателя не называлось. Потенциальный покупатель был назван "еврейским миллиардером, проживающим в Европе". При этом статьи сопровождались фотографией одного того же человека.

Адвокаты потенциального покупателя ждут ответа от нынешних владельцев "Апоэля".

Ранее сообщалось, что покупатель готов компенсировать нынешним владельцам их инвестиции в клуб и погасить долги "Апоэля". Отмечалось, что миллиардер заинтересован в покупке даже, если "красные" вылетят из Лиги Аль.

Предполагается, что он готов вкладывать в "Апоэль" около 35 миллионов шекелей в год.