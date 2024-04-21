Поражения "Апоэлей". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи четвертого тура верхнего плэй-офф и третьего тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил беэр-шевский "Апоэль" 4:1.
Верхний плэй-офф
Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 0:2
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Беэр-Шева) 4:1
"Зеленые" на 7 очков отстают от лидирующего тель-авивского "Маккаби" и на 7 очков опережают беэр-шевский "Апоэль", идущий третьим.
В пнервом тайме два гола забил Дин Давид.
Нижний плэй-офф
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Иерусалим) 1:0
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 4:2
На 73-й минуте хозяева вели в счете 3:0.
Омри Альтман забил два гол за 4 минуты 3:2, и вернул интригу в матч.
На пятой минуте компенсированного времени точку в матче поставил 19-летний Нив Йегошуа, забивший в этой игре второй гол и третий - в трех последних играх.