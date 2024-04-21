Поражения "Апоэлей". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи четвертого тура верхнего плэй-офф и третьего тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил беэр-шевский "Апоэль" 4:1.

Верхний плэй-офф

Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 0:2

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Беэр-Шева) 4:1

"Зеленые" на 7 очков отстают от лидирующего тель-авивского "Маккаби" и на 7 очков опережают беэр-шевский "Апоэль", идущий третьим.

В пнервом тайме два гола забил Дин Давид.

Нижний плэй-офф

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Иерусалим) 1:0

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Тель-Авив) 4:2

На 73-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

Омри Альтман забил два гол за 4 минуты 3:2, и вернул интригу в матч.

На пятой минуте компенсированного времени точку в матче поставил 19-летний Нив Йегошуа, забивший в этой игре второй гол и третий - в трех последних играх.