Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Европы

Чемпионом Европы в вольных упражнениях (спортивная гимнастика) стал израильтянин Артем Долгопят. Его результат 14.966 балла.

На втором месте венгр Кристофер Месарош (14.600), на третьем – британец Джейк Джерман (14.433).

Израильская федерация гимнастики опубликовала в Facebook видео выступления Артема Долгопята в финале.

adv_11 m_ar_1

Артем Долгопят – лидер израильской спортивной гимнастики. Он родился в Днепропетровске (Украина). В 2009 году репатриировался в Израиль (в возрасте 12 лет).

Он – чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы 2020 года в вольных упражнениях, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в опорном прыжке, двукратный чемпион Маккабиады 2017 года.

Национальный олимпийский комитет Израиля дважды признавал Артема Долгопята лучшим спортсменом года.