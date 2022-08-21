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    Спорт

    Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Европы

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    Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Европы
    AP Photo/Pavel Golovkin     Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал чемпионом Европы
    AP Photo/Gregory Bull     Артем Долгопят (слева) на Олимпиаде в Токио
    AP Photo/Natacha Pisarenko     ВСЕ ФОТО

    Чемпионом Европы в вольных упражнениях (спортивная гимнастика) стал израильтянин Артем Долгопят. Его результат 14.966 балла.

    На втором месте венгр Кристофер Месарош (14.600), на третьем – британец Джейк Джерман (14.433).

    Израильская федерация гимнастики опубликовала в Facebook видео выступления Артема Долгопята в финале.

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    Артем Долгопят – лидер израильской спортивной гимнастики. Он родился в Днепропетровске (Украина). В 2009 году репатриировался в Израиль (в возрасте 12 лет).

    Он – чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы 2020 года в вольных упражнениях, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в опорном прыжке, двукратный чемпион Маккабиады 2017 года.

    Национальный олимпийский комитет Израиля дважды признавал Артема Долгопята лучшим спортсменом года.

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