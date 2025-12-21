Премьер-лига Израиля: сенсационное поражение "Апоэль Беэр-Шева"
время публикации: 21 декабря 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 08:40
В субботу, 20 декабря, состоялись матчи премьер-лиги Израиля. Сенсацией стала победа "Ирони Тверия", которая разгромила лидера "Апоэль Беэр-Шева" со счетом 3:0 (голы: Кальтинс, Майкл, Самбиния).
Другие матчи:
"Апоэль Тель-Авив" – "Маккаби Бней Рейна" 3:1.
"Бней Сахнин" – "Ашдод" 3:0.
"Апоэль Петах-Тиква" – "Апоэль Кирьят-Шмона" 4:1.
"Апоэль Хайфа" – "Апоэль Иерусалим" 1:0.