21 декабря 2025
Спорт

Премьер-лига Израиля: сенсационное поражение "Апоэль Беэр-Шева"

Футбол
время публикации: 21 декабря 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 08:40
"Апоэль Петах-Тиква" – "Апоэль Кирьят-Шмона"
В субботу, 20 декабря, состоялись матчи премьер-лиги Израиля. Сенсацией стала победа "Ирони Тверия", которая разгромила лидера "Апоэль Беэр-Шева" со счетом 3:0 (голы: Кальтинс, Майкл, Самбиния).

Другие матчи:

"Апоэль Тель-Авив" – "Маккаби Бней Рейна" 3:1.

"Бней Сахнин" – "Ашдод" 3:0.

"Апоэль Петах-Тиква" – "Апоэль Кирьят-Шмона" 4:1.

"Апоэль Хайфа" – "Апоэль Иерусалим" 1:0.

