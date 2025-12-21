x
|
|
|
21 декабря 2025
Спорт

Израильские стрелки завоевали "золото" на международных соревнованиях в Хорватии

Стрельба
время публикации: 21 декабря 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 08:17
Фото: Петар Горша
Фото: Петар Горша

В Хорватии прошли международные соревнования по спортивной стрельбе Christmas Cup 2025 и 14th Grand Prix Osijek Croatia.

В квалификации израильская пара Ольга Тащиев и Сергей Рихтер были первыми из 20 пар из восьми стран с общим результатом 631.1 очка. Их соперники из Украины закончили с результатом 628.0 очков.

В матч за золотую медаль израильтяне победили украинцев в упорной борьбе – 16:14.

