Израильские стрелки завоевали "золото" на международных соревнованиях в Хорватии
время публикации: 21 декабря 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 08:17
В Хорватии прошли международные соревнования по спортивной стрельбе Christmas Cup 2025 и 14th Grand Prix Osijek Croatia.
В квалификации израильская пара Ольга Тащиев и Сергей Рихтер были первыми из 20 пар из восьми стран с общим результатом 631.1 очка. Их соперники из Украины закончили с результатом 628.0 очков.
В матч за золотую медаль израильтяне победили украинцев в упорной борьбе – 16:14.