Чемпионат мира по дзюдо перенесли из-за Йом Кипур

Международная федерация дзюдо перенесла дату начала чемпионата мира по дзюдо, чтобы в нем смогли принять участие израильские спортсмены, сообщает "Исраэль А-Йом".

Чемпионат мира 2022 года начнется 6 сентября, на следующий день после Йом Кипур.

Первоначально турнир, который пройдет в Ташкенте, должен был начаться 2 сентября.