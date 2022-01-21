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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 14:30

Чемпионат мира по дзюдо перенесли из-за Йом Кипур

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Чемпионат мира по дзюдо перенесли из-за Йом Кипур

Международная федерация дзюдо перенесла дату начала чемпионата мира по дзюдо, чтобы в нем смогли принять участие израильские спортсмены, сообщает "Исраэль А-Йом".

Чемпионат мира 2022 года начнется 6 сентября, на следующий день после Йом Кипур.

Первоначально турнир, который пройдет в Ташкенте, должен был начаться 2 сентября.


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