Чемпионат мира по дзюдо перенесли из-за Йом Кипур
Международная федерация дзюдо перенесла дату начала чемпионата мира по дзюдо, чтобы в нем смогли принять участие израильские спортсмены, сообщает "Исраэль А-Йом".
Чемпионат мира 2022 года начнется 6 сентября, на следующий день после Йом Кипур.
Первоначально турнир, который пройдет в Ташкенте, должен был начаться 2 сентября.
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