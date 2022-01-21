Шаповалов и Зверев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Серб Миомир Кечманович в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии победил итальянца Лоренцо Сонего 6:4, 6:7, 6:2, 7:5.
Француз Гаэль Монфис уверенно обыграл чилийца Кристиана Гарина 7:6, 6:1, 6:3. Канадец Денис Шаповалов победил американца Рейлли Опелку 7:6, 4:6, 6:3, 6:4.
Александр Зверев (Германия) обыграл черногорца Раду Альбота 6:3, 6:4, 6:4.
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