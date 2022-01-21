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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 14:12

Шаповалов и Зверев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

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Денис Шаповалов

Серб Миомир Кечманович в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии победил итальянца Лоренцо Сонего 6:4, 6:7, 6:2, 7:5.

Француз Гаэль Монфис уверенно обыграл чилийца Кристиана Гарина 7:6, 6:1, 6:3. Канадец Денис Шаповалов победил американца Рейлли Опелку 7:6, 4:6, 6:3, 6:4.

Александр Зверев (Германия) обыграл черногорца Раду Альбота 6:3, 6:4, 6:4.

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