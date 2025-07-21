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Спорт

Женскую сборную России до ЧМ по шахматам в "нейтральном" статусе

Россия
Шахматы
время публикации: 21 июля 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 15:59
Женскую сборную России до ЧМ по шахматам в "нейтральном" статусе
AP Photo/Ellen Schmidt

Сборную России допустили к участию в командном чемпионат мира по шахматам среди женщин при условии "нейтрального" статуса, сообщает пресс-служба FIDE. То есть российские шахматистки должны будут выступать без национальной символики.

В заявлении говорится, что FIDE пошла по примеру ряда международных спортивных федераций (Всемирной федерации водных видов спорта, Международной федерации фехтования, Международной федерации гимнастики).

Россиянки выступят на командном ЧМ под флагом FIDE "при условии получения от МОК письма об отсутствии возражений".

Турнир пройдет в ноябре этого года в Испании.

Спорт
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