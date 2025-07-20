Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки заняли 10-е место
время публикации: 20 июля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 15:25
Сегодня в Брно завершается женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).
Сборная Израиля заняла десятое место.
В матче за девятое место израильтянки проиграли сборной Южной Кореи 80:86.
После 10 минут 21:20 в пользу кореянок, 20 - 46:42, 30 - 75:64.
Лучший игрок матча - Галь Равив (28 + 5 подборов + 5 передач).
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