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Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки заняли 10-е место

Баскетбол
время публикации: 20 июля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 15:25
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки заняли 10-е место
AP Photo/Patrick Semansky

Сегодня в Брно завершается женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Сборная Израиля заняла десятое место.

В матче за девятое место израильтянки проиграли сборной Южной Кореи 80:86.

После 10 минут 21:20 в пользу кореянок, 20 - 46:42, 30 - 75:64.

Лучший игрок матча - Галь Равив (28 + 5 подборов + 5 передач).

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