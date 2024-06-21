Евро 2024. Украинцы одержали волевую победу над сборной Словакии

В Дюссельдорфе состоялся матч второго круга группового этапа чемпионата Европы по футболу. Украинцы одержали волевую победу над сборной Словакии 2:1.

Словакия: Дубравка, Ганцко (68, Оберт), Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда (60, Бенеш), Лоботка, Куцка, Гараслин (68, Суслов), Боженик (60, Стрелец), Шранц (87, Зауэр).

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко (85, Сидорчук), Шапаренко, Мудрик (85, Малиновский), Довбик (67, Яремчук), Ярмоленко (67, Зубков).

В первом туре словаки сенсационно победили бельгийцев. Украинцы так же сенсационно были разгромлены румынами.

На матче присутствовал легендарный тренер Арсен Венгер.

На 12-й минуте Трубин отразил мяч после опасного удара Гараслина. Через минуту Зинченко сыграл очень неуклюже, подарив мяч Шранцу. Тот бил слету с близкого расстояния. Трубин выручил.

На 16-й минуте Ганцко опасно пробил со штрафного. Вратарь парировал. У Трубина три сэйва за 16 минут. Через минуту Гараслин навесил. Зинченко проиграл борьбу сопернику. Иван Шранц (Славия, Прага) головой отправил мяч в сетку 1:0.

За первые полчаса сборная Украины не создала ничего.

На 34-й минуте Тымчик пробил в дальний угол. Мяч от руки вратаря попал в штангу. Первый шанс у украинцев. На 36-й минуте Мудрик вышел один на один, но переиграть Дубравку не сумел.

На 43-й минуте Зинченко пробил со штрафного. Голкипер мяч отразил.

В ответной атаке Гараслин нанес удар в нижний угол. Трубин перевел мяч на угловой.

Во втором тайме украинцы оживились, стали давить и сумели отыграться.

На 54-й минуте Зинченко прострелил. Микола Шапаренко (Динамо, Киев) переправил мяч в ближний угол 1:1.

После перерыва достаточно значительным преимуществом владела сборная Украины.

На 73-й минуте после удара Яремчука с острого угла мяч попал в штангу. На 80-й минуте Яремчук вышел один на один и забил 2:1. Великолепный пас в штрафную отдал Шапаренко.