Палестинская футбольная ассоциация призывает ФИФА наказать Израиль
время публикации: 21 марта 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 14:40
Палестинская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с требованием ввести санкции против израильских футбольных команд из-за войны, которую Израиль ведет против террористической группировки ХАМАС.
Требования палестинцев поддержали несколько других футбольных федераций арабских стран. Палестинцы хотят, чтобы их требование было рассмотрено на конгрессе ФИФА в мае, сообщает Inside the Games.
В заявлении говорится, что вся футбольная инфраструктура сектора Газы разрушена либо повреждена.
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