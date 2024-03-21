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Отборочный матч молодежного чемпионата Европы по футболу Израильтяне проиграли полякам

время публикации: 21 марта 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 21:43
Отборочный матч молодежного чемпионата Европы по футболу Израильтяне проиграли полякам
AP Photo/Manu Fernandez

В отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) израильтяне проиграли полякам 1:2.

Израильтяне проиграли все четыре отборочных матча и занимают последнее место в группе D.

Сборная Израиля домашний матч проводила в Йене, Германия.

На 5-й минуте Ади Йона (Бейтар, Иерусалим) открыл счет 1:0.

На 57-й минуте после подачи углового Макимилиан Пингот (Лех, Познань. В этом сезоне на правах аренды играет за Сталь, Мелец) сравнял счет 1:1. На 89-й минуте Каэтан Шмит (Варта, Познань) нанес обводящий удар в дальнюю "девятку" 1:2.

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