Отборочный матч молодежного чемпионата Европы по футболу Израильтяне проиграли полякам

В отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года) израильтяне проиграли полякам 1:2.

Израильтяне проиграли все четыре отборочных матча и занимают последнее место в группе D.

Сборная Израиля домашний матч проводила в Йене, Германия.

На 5-й минуте Ади Йона (Бейтар, Иерусалим) открыл счет 1:0.

На 57-й минуте после подачи углового Макимилиан Пингот (Лех, Познань. В этом сезоне на правах аренды играет за Сталь, Мелец) сравнял счет 1:1. На 89-й минуте Каэтан Шмит (Варта, Познань) нанес обводящий удар в дальнюю "девятку" 1:2.