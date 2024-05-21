56 ударов на двоих: в израильской лиге "Алеф" побит мировой рекорд по длительности серии пенальти

Клубы лиги "Алеф" (третьей по старшинству лиги израильского футбола) МС Димона и "Шимшон" Тель-Авив установили новый мировой рекорд по длительности серии послематчевых пенальти.

Клубы встретились в первом раунде плэй-офф за выход в лигу "Леумит". Основное время закончилось со счетом 1:1 с голом в компенсированное время матча. В дополнительное время команды также обменялись голами, второй из которых был забит на 118 минуте.

Определять победителя пришлось в серии пенальти, в ходе которой было нанесено 56 ударов. Итоговый счет – 22:23 в пользу Димоны, которая во втором раунде плэй-офф встретится с командой из арабской Тиры. Победитель этого противостояния поборется за выход в лигу "Леумит" с командой, которая займет 14-е место в лиге "Леумит".

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой длинной серией послематчевых пенальти является финал Кубка Намибии 2005 года, когда команды исполнили 48 ударов.

В 2022 году в Memorial Cup в Англии был сыгран матч, в котором участники пробили 54 пенальти, однако оба участника не числились в какой-либо из английских футбольных лиг.

В Чехии в 2016 году в чемпионате Злинского края команды пробили 52 пенальти.