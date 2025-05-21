Молодежный чемпионат Европы по скалолазанию. Израильтяне завоевали четыре медали
время публикации: 21 мая 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 06:50
В Италии проходит молодежный чемпионат Европы по скалолазанию.
Чемпионом в боулдере (спортсмены до 21 года) стал француз Артур Реболло. Израильтянин Йонатан Кац занял пятое место, Томер Якобович - седьмое.
У женщин в этой же возрастной категории чемпионкой стала француженка Лили Абриа.
Израильтянка Рубин Данцигер заняла седьмое место.
Украинка Анастасия Кобец завоевала серебряную медаль.
В Боулдере у женщин в возрасте до 19 лет чемпионкой стала испанка Гелия Мача Мартин. Серебряную и бронзовую медали завоевали израильтянки Тамар Коэн и Альма Сапир Алеви.
В соревнованиях юношей до 17 лет израильтяне завоевали золотую и серебряную медали. Чемпионом стал Мааян Бауэр. Серебряным призером Итамар Арель.
Четвертое место занял Матти Азиз.
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