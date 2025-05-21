Молодежный чемпионат Европы по скалолазанию. Израильтяне завоевали четыре медали

В Италии проходит молодежный чемпионат Европы по скалолазанию.

Чемпионом в боулдере (спортсмены до 21 года) стал француз Артур Реболло. Израильтянин Йонатан Кац занял пятое место, Томер Якобович - седьмое.

У женщин в этой же возрастной категории чемпионкой стала француженка Лили Абриа.

Израильтянка Рубин Данцигер заняла седьмое место.

Украинка Анастасия Кобец завоевала серебряную медаль.

В Боулдере у женщин в возрасте до 19 лет чемпионкой стала испанка Гелия Мача Мартин. Серебряную и бронзовую медали завоевали израильтянки Тамар Коэн и Альма Сапир Алеви.

В соревнованиях юношей до 17 лет израильтяне завоевали золотую и серебряную медали. Чемпионом стал Мааян Бауэр. Серебряным призером Итамар Арель.

Четвертое место занял Матти Азиз.