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Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 21 мая 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 06:17
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Ronald Zak

В Швеции и Дании завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В четвертьфиналы вышли сборные Канады, Швеции, Финляндии, Австрии, США, Швейцарии, Чехии и Дании.

Вылетели команды Франции и Казахстана.

В следующем сезоне их заменят сборные Италии и Великобритании.

В плэй-офф не вышли сборные Латвии, Словакии, Словении, Германии, Норвегии и Венгрии.

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