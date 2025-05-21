В Швеции и Дании завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В четвертьфиналы вышли сборные Канады, Швеции, Финляндии, Австрии, США, Швейцарии, Чехии и Дании.

Вылетели команды Франции и Казахстана.

В следующем сезоне их заменят сборные Италии и Великобритании.

В плэй-офф не вышли сборные Латвии, Словакии, Словении, Германии, Норвегии и Венгрии.