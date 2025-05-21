Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
время публикации: 21 мая 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 06:17
В Швеции и Дании завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.
В четвертьфиналы вышли сборные Канады, Швеции, Финляндии, Австрии, США, Швейцарии, Чехии и Дании.
Вылетели команды Франции и Казахстана.
В следующем сезоне их заменят сборные Италии и Великобритании.
В плэй-офф не вышли сборные Латвии, Словакии, Словении, Германии, Норвегии и Венгрии.
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