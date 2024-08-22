Криштиану Роналду установил рекорд YouTube и стал обладателем "золотой кнопки"
время публикации: 22 августа 2024 г., 19:46 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 19:46
21 августа один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду запустил YouTube-канал UR Cristiano.
За полтора часа у канала набрался миллион подписчиков. Криштиану Роналду стал рекордсменом по этому показателю и обладателем "Золотой кнопки".
За сутки число подписчиков канала превысило 18 миллионов.
Футболист сообщил, что будет выставлять на канле ролики, связанные с футболом и "другими аспектами его жизни".
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