Криштиану Роналду установил рекорд YouTube и стал обладателем "золотой кнопки"

21 августа один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду запустил YouTube-канал UR Cristiano.

За полтора часа у канала набрался миллион подписчиков. Криштиану Роналду стал рекордсменом по этому показателю и обладателем "Золотой кнопки".

За сутки число подписчиков канала превысило 18 миллионов.

Футболист сообщил, что будет выставлять на канле ролики, связанные с футболом и "другими аспектами его жизни".