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Спорт

Криштиану Роналду установил рекорд YouTube и стал обладателем "золотой кнопки"

время публикации: 22 августа 2024 г., 19:46 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 19:46
Криштиану Роналду установил рекорд YouTube и стал обладателем "золотой кнопки"
AP Photo/Hassan Ammar

21 августа один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду запустил YouTube-канал UR Cristiano.

За полтора часа у канала набрался миллион подписчиков. Криштиану Роналду стал рекордсменом по этому показателю и обладателем "Золотой кнопки".

За сутки число подписчиков канала превысило 18 миллионов.

Футболист сообщил, что будет выставлять на канле ролики, связанные с футболом и "другими аспектами его жизни".

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