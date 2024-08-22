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Победный гол Гандельмана. Поражение "Кривбасса". Результаты матчей Лиги конференций

время публикации: 22 августа 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 23:32
Победный гол Гандельмана. Поражение "Кривбасса". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Состоялись первые матчи решающего квалификационного раунда Лиги конференций. "Кривбасс" проиграл "Бетису" 0:2.

ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - Пафос (Кипр) 1:0

Победный гол на 16-й минуте забил Меритон Кореница.

Большую часть мачта хозяева играли в меньшинстве. На 40-й минуте был удален бывший полузащитник "Шальке 04" и "Актюбе" Чиприан Дик.

Риека (Хорватия) - Олимпия (Любляна, Словения) 1:1

Фиорентина (Флоренция, Италия) - Академия Пушкаша (Венгрия) 3:3

Кривбасс (Кривой Рог, Украина) - Бетис (Севилья, Испания) 0:2

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Санта Колома (Андорра) 5:0

Партизан (Белград, Сербия) - Гент (Бельгия) 0:1

Израильский полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо вышел на замену на 73-й минуте.

Победный гол забил на 16-й минуте израильтянин Омри Гандельман.

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