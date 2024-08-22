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"Маккаби" в большинстве разгромил сербов. Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 22 августа 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 23:11
"Маккаби" в большинстве разгромил сербов. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись первые матчи решающего квалификационного раунда Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" разгромил сербский клуб "Бачка Тополя" 3:0.

ПАОК (Салоники, Греция) - Шемрок Роверс (Ирландия) 4:0

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Бачка Тополя (Сербия) 3:0

На 26-й минуте Дор Турджеман открыл счет.

В конце первого тайма гости остались вдевятером. Были удалены Матея Джорджевич и Михайло Баняц.

Во втором тайме отличились Дор Перец и Элад Мадмон.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 4:0

Израильский защитник Денни Гроппер остался у "Лудогорца" в запасе.

На 90-й минуте счет был 2:0. В компенсированное время два гола забил португалец Динис Алмейда.

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