Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Черногории
время публикации: 22 августа 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 09:16
В Мишкольце, Венгрия, продолжается женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).
В матче мини-турнира за 9-16-е места израильтянки победили сборную Черногории 81:74.
После 10 минут 25:19, 20 - 42:40, 30 - 61:58.
Самый результативный игрок матча - израильтянка Мика Янай (25 + 6 подборов).
Завтра, 23 августа, израильтянки сыграют со сборной Сербии.
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