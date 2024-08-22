Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Черногории

В Мишкольце, Венгрия, продолжается женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

В матче мини-турнира за 9-16-е места израильтянки победили сборную Черногории 81:74.

После 10 минут 25:19, 20 - 42:40, 30 - 61:58.

Самый результативный игрок матча - израильтянка Мика Янай (25 + 6 подборов).

Завтра, 23 августа, израильтянки сыграют со сборной Сербии.