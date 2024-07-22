Олимпийская сборная Израиля вылетела в Париж

За четыре дня до зажжения огня летних Олимпийских игр в Париже израильская делегация вылетела в столицу Франции. В ее составе 88 спортсменов и спортсменок, которым предстоит соревноваться в 18 видах спорта, в том числе футболисты, отобравшиеся на олимпийский турнир впервые с 1976 года.

"Настоящей победой станет наше присутствие – несмотря ни на что. Медали станут для израильтян большой радостью. Мы берем с собой флаг Израиля, мы берем всю нашу силу и 7 октября, которое навсегда в нашем сердце. Мы сделаем все, чтобы принести израильтянам радость, но главное – чтобы заложники вернулись домой", – сказала глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад.

Особые надежды возлагают на сборную по дзюдо – ведущему виду спорта в Израиле. Знаменосцем национальной сборной на церемонии открытия станет дзюдоист Петр Пальчик. Отметим, что сын главного тренера сборной Орена Смаджи Омер погиб месяц назад в бою в центральной части сектора Газы.

Израильским спортсменам предстоит бороться за медали в нелегкой обстановке. В мире набирает силы кампания в поддержку санкций против еврейского государства. Они должны быть готовы к предвзятому отношению трибун и рассчитывать на то, что судейство на соревнованиях будет честным.