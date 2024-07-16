Гарет Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии по футболу

Гарет Саутгейт, который привел сборную Англии к серебряным медалям чемпионата Европы по футболу, сообщил, что покидает свой пост. "Англия была для меня всем, и я отдал ей всего себя", – цитирует его слова официальная страница сборной.

"Пришло время перемен, пришло время открыть новую главу. Финал против Испании стал моим последним матчем на посту тренера сборной", – сказал он, назвав английских болельщиков лучшими в мире, а команду входящей в первый ряд сборных мира.

Саутгейт, занявший свой пост в 2016 году, стал одним из самых успешных тренеров в истории команды. Он дважды выводил сборную в финал чемпионата Европы, и одни раз – в полуфинал чемпионата мира. Однако завоевать один из этих кубков ему так и не удалось.