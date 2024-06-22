Евро 2024. Невероятный автогол. Португальцы разгромили турок и вышли в плэй-офф

В Дортмунде состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная Португалии вышла в плэй-офф, разгромив команду Турции 3:0.

Положение команд. Португалия 6 очков, Турция 3, Чехия, Грузия по 1.

Турция: Байиндыр, Кадиолу, Бардакчи, Акайдын (75, Демирал), Челик, Айхан (58, Юксек), Чалханоглу, Кекчу (46, Языджи), Актюркоглу (58, Йылдыз), Акгюн, Йылмаз.

Португалия: Кошта, Канселу (68, Семеду), Диаш, Пепе (83, Антониу Силва), Мендеш, Витинья (88, Жоау Невеш, Пальинья (46, Рубен Невеш), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Леау (46, Нету), Криштиану Роналду.

В первых матчах команды одержали победы.

В начале встречи португальцы играли более активно. Но на количестве опасных моментов это не сказывалось.

Первый опасный момент португальцев стал голевым. На 21-й минуте Мендеш прострелил. Защитник подставил ногу и мяч пролетел мимо Криштиану Роналду. Зато Бернарду Силва метров с 8 вколотил мяч в сетку ворот 0:1. На 29-й минуте защитник опередил Канселу и сделал пас вратарю. Получился удар по собственным воротам. Автогол Самеля Акайдына (Панатинаикос) 0:2.

Пропустив два мяча, турки активнее пошли вперед. Опасно били Актюркоглу и Кекчю. Диогу Кошта выручил.

На 53-й минуте Языджи нанес дальний удар. Несмотря на рикошет, Кошта мяч поймал.

На 55-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один и сделал передачу. Бруну Фернандеш отправил мяч в пустые ворота 0:3.

Скорее всего, в этом матче все кончено. Только чудо может спасти сборную Турции.

На 74-й минуте Акйдын неудачно прерывал передачу и упал, получив травму.

В конце матча турки пытались идти вперед, но у них ничего не получалось. Контратаки португальцев были опаснее.

В компенсированное время на поле выскочил болельщик. Через несколько минут еще один.