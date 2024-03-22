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Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Баварию"

время публикации: 22 марта 2024 г., 23:24 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 23:24
Евролига. "Маккаби" победил "Баварию"
AP Photo/Aaron Doster

В матче тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в гостях обыграл мюнхенскую "Баварию" 89:74.

Израильтяне выиграли первую четверть и первую половину матча 22:21 и 48:35.

В третьей четверти хозяева перехватили инициативу. После 30 минут 63:62 в пользу "Маккаби".

В четвертой четверти немцы вышли вперед, но в концовке гости были лучше.

Самый результативный игрок матча защитник "Баварии" Леандро Больмаро (21 + 4 подбора + 3 передачи).

Самый результативный в составе "Маккаби" - центровой Хасиэль Риверо (17).

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