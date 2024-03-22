Канадская фигуристка установила мировой рекорд

Чемпионами мира в спортивных танцах стали канадцы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 221.56 балла.

Дианна стала самой возрастной чемпионкой мира в фигурном катании. Она завоевала золотую медаль в 40 лет. При этом канадская фигуристка стала чемпионкой мира впервые.

Ранее она выступала за сборную США в одиночном катании. В 2001 году Дианна приняла решение об окончании карьеры.

В 2016 году Дианна Стеллато Дудек вернулась в большой спорт и перешла в парное катание. С Нейтаном Бартоломеем она дважды стала бронзовым призером чемпионатов США.

С Максимом Дешамом Дианна выступает с 2019 года. Пара - двукратные чемпионы Канады.