Канадская фигуристка установила мировой рекорд
время публикации: 22 марта 2024 г., 18:12 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 18:16
Чемпионами мира в спортивных танцах стали канадцы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 221.56 балла.
Дианна стала самой возрастной чемпионкой мира в фигурном катании. Она завоевала золотую медаль в 40 лет. При этом канадская фигуристка стала чемпионкой мира впервые.
Ранее она выступала за сборную США в одиночном катании. В 2001 году Дианна приняла решение об окончании карьеры.
В 2016 году Дианна Стеллато Дудек вернулась в большой спорт и перешла в парное катание. С Нейтаном Бартоломеем она дважды стала бронзовым призером чемпионатов США.
С Максимом Дешамом Дианна выступает с 2019 года. Пара - двукратные чемпионы Канады.
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