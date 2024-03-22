Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России, сын Семена Буденного

22 марта на 80-м году жизни умер бывший глава Федерации конного спорта России и СССР Михаил Буденный, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.

Он возглавлял Федерацию конного спорта СССР, а затем России в 1984-93 годах.

В 1990-95 годах Михаил Буденный был членом бюро МЕждународной федерации конного спорта.

Михаил Буденный - младший сын маршала Советского Союза Семена Буденного.