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Спорт

Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России, сын Семена Буденного

время публикации: 22 марта 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 15:24
Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России, сын Семена Буденного
AP Photo/Dmitri Lovetsky

22 марта на 80-м году жизни умер бывший глава Федерации конного спорта России и СССР Михаил Буденный, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.

Он возглавлял Федерацию конного спорта СССР, а затем России в 1984-93 годах.

В 1990-95 годах Михаил Буденный был членом бюро МЕждународной федерации конного спорта.

Михаил Буденный - младший сын маршала Советского Союза Семена Буденного.

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