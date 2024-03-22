Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России, сын Семена Буденного
время публикации: 22 марта 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 15:24
22 марта на 80-м году жизни умер бывший глава Федерации конного спорта России и СССР Михаил Буденный, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.
Он возглавлял Федерацию конного спорта СССР, а затем России в 1984-93 годах.
В 1990-95 годах Михаил Буденный был членом бюро МЕждународной федерации конного спорта.
Михаил Буденный - младший сын маршала Советского Союза Семена Буденного.
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