МОК обвинил Россию в "кампании дезинформации и клеветы"
время публикации: 22 марта 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 14:48
Международный олимпийский комитет выразил обеспокоенность в связи с активизацией "кампании дезинформации и клеветы", инициатором которой стала Россия, сообщает Inside The Games.
В заявлении МОК говорится, что "произошел новый инцидент в российской кампании дезинформации и клеветы, направленной против МОК и главы Международного олимпийского комитета".
В заявлении говорится, что были сделаны звонки от имени представителей комиссии Африканского союза.
МОК предполагает, что за давлением стоит группа лиц, связанных с российскими структурами.
Отмечается, что давление на МОК оказывается с ноября прошлого года.
Недавно МОК осудил проведение "Игр дружбы" и призвал спортсменов и страны отказаться от участия в них.
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