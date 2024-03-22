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Спорт

МОК обвинил Россию в "кампании дезинформации и клеветы"

время публикации: 22 марта 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 14:48
МОК обвинил Россию в "кампании дезинформации и клеветы"
AP Photo/Kin Cheung

Международный олимпийский комитет выразил обеспокоенность в связи с активизацией "кампании дезинформации и клеветы", инициатором которой стала Россия, сообщает Inside The Games.

В заявлении МОК говорится, что "произошел новый инцидент в российской кампании дезинформации и клеветы, направленной против МОК и главы Международного олимпийского комитета".

В заявлении говорится, что были сделаны звонки от имени представителей комиссии Африканского союза.

МОК предполагает, что за давлением стоит группа лиц, связанных с российскими структурами.

Отмечается, что давление на МОК оказывается с ноября прошлого года.

Недавно МОК осудил проведение "Игр дружбы" и призвал спортсменов и страны отказаться от участия в них.

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