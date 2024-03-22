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Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Тбилиси. Израильтянин Ям Вольчак завоевал серебряную медаль

время публикации: 22 марта 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 17:32
Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Тбилиси. Израильтянин Ям Вольчак завоевал серебряную медаль
AP Photo/Hussein Sayed

В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 531 спортсмен из 83 стран.

Израильтянин Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) стал серебряным призером.

Он победил украинца Артема Лесюка, аргентинца Игнасио Фреджиаро, грузина Георгия Сардалашвили, француза Ришара Вернье.

В финале Ям Вольчак проиграл казаху Нурканату Серикбаеву.

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