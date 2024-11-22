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Спорт

Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне проиграли украинцам

Керлинг
время публикации: 22 ноября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 14:23
Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне проиграли украинцам
AP Photo/Robert F. Bukaty

В Швеции продолжается чемпионат Европы по керлингу в дивизионе В. На групповом этапе израильтяне проиграли шесть матчей из семи.

В последней игре группового этапа израильтяне уступили украинцам 6:8.

Сегодня в полуфинале мини-турнира за право остаться в дивизионе В сборная Израиля сыграет с болгарами (обе команды заняли последние места в группах).

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