Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне проиграли украинцам
время публикации: 22 ноября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 14:23
В Швеции продолжается чемпионат Европы по керлингу в дивизионе В. На групповом этапе израильтяне проиграли шесть матчей из семи.
В последней игре группового этапа израильтяне уступили украинцам 6:8.
Сегодня в полуфинале мини-турнира за право остаться в дивизионе В сборная Израиля сыграет с болгарами (обе команды заняли последние места в группах).
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