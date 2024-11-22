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Лига наций. Четвертьфинальные пары

Футбол
время публикации: 22 ноября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 14:09
Лига наций. Четвертьфинальные пары
AP Photo/Darko Bandic

В Ньоне состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги наций УЕФА. Определились четвертьфинальные пары.

Четвертьфиналы состоятся 20 и 23 марта, полуфиналы - 4 и 5 июня, финал и матч за третье место - 8 июня.

Четвертьфинальные пары:

1. Нидерланды - Испания

2. Хорватия - Франция

3. Италия - Германия

4. Дания - Португалия.

В полуфиналах сыграют:

Победители пар 1 и 2

Победители пар 3 и 4.

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