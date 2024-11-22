Лига наций. Четвертьфинальные пары

В Ньоне состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги наций УЕФА. Определились четвертьфинальные пары.

Четвертьфиналы состоятся 20 и 23 марта, полуфиналы - 4 и 5 июня, финал и матч за третье место - 8 июня.

Четвертьфинальные пары:

1. Нидерланды - Испания

2. Хорватия - Франция

3. Италия - Германия

4. Дания - Португалия.

В полуфиналах сыграют:

Победители пар 1 и 2

Победители пар 3 и 4.