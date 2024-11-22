Лига наций. Четвертьфинальные пары
время публикации: 22 ноября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 14:09
В Ньоне состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги наций УЕФА. Определились четвертьфинальные пары.
Четвертьфиналы состоятся 20 и 23 марта, полуфиналы - 4 и 5 июня, финал и матч за третье место - 8 июня.
Четвертьфинальные пары:
1. Нидерланды - Испания
2. Хорватия - Франция
3. Италия - Германия
4. Дания - Португалия.
В полуфиналах сыграют:
Победители пар 1 и 2
Победители пар 3 и 4.
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