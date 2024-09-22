Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор завоевала бронзовую медаль во Франции
время публикации: 22 сентября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 08:59
Израильтянка Анат Лелиор стала бронзовым призером турнира серфингистов Rip Curl Pro Anglet, который проходил во Франции.
Победительницей стала португалка Тереза Бонвалот.
В мужском турнире победил испанец Якобо Триго.
Анат Лелиор - участница олимпиад в Токио и Париже. Она - чемпионка Маккабиады 2022 года.
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