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Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор завоевала бронзовую медаль во Франции

время публикации: 22 сентября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 08:59
Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор завоевала бронзовую медаль во Франции
AP Photo/Gregory Bull

Израильтянка Анат Лелиор стала бронзовым призером турнира серфингистов Rip Curl Pro Anglet, который проходил во Франции.

Победительницей стала португалка Тереза Бонвалот.

В мужском турнире победил испанец Якобо Триго.

Анат Лелиор - участница олимпиад в Токио и Париже. Она - чемпионка Маккабиады 2022 года.

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