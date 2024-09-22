Серфинг. Израильтянка Анат Лелиор завоевала бронзовую медаль во Франции

Израильтянка Анат Лелиор стала бронзовым призером турнира серфингистов Rip Curl Pro Anglet, который проходил во Франции.

Победительницей стала португалка Тереза Бонвалот.

В мужском турнире победил испанец Якобо Триго.

Анат Лелиор - участница олимпиад в Токио и Париже. Она - чемпионка Маккабиады 2022 года.