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Спорт

Чемпионат Испании. Достижения Куртуа и Мбаппе. "Реал" разгромил каталонцев

время публикации: 22 сентября 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 08:46
"Реал" разгромил "Эспаньол" 4:1
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Испании. "Реал" разгромил "Эспаньол" 4:1. "Валенсия" победила "Жирону" 2:0.

Вальядолид - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0

Осасуна (Памплона) - Лас Пальмас 2:1

Валенсия - Жирона 2:0

"Валенсия" одержала первую победу в чемпионате.

Реал (Мадрид) - Эспаньол (Барселона) 4:1

На 54-й минуте каталонцы вышли вперед после грубой ошибки Тибо Куртуа. Это первый автогол голкипера "Реала" в матче Ла Лиги в 21-м веке.

С 58-й по 78-ю минуты голы забили Дани Карвахаль, Родриго и Винисиус Жуниор.

На 90-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 4:1. Мбаппе стал вторым игроком "Реала" в 21-м веке, реализовавшем пенальти в трех матчах чемпионата Испании подряд.

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