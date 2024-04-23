Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" победил "Панатинаикос"
время публикации: 23 апреля 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 22:47
В первом матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил в гостях афинский "Панатинаикос" 91:87.
Израильтяне выиграли первую четверть 26:25, но проиграли первую половину матча 42:50.
После 30 минут 70:63 в пользу хозяев.
На 34-й минуте "Маккаби" сравнял счет 75:75.
Самый результативный игрок матча - форвард "Панатинаикоса" Матиас Лессор (27 + 6 подборов).
Лучшие в составе победителей: Бонзи Коулсон (18 + 3 подбора) и Лоренцо Браун (16 + 4 подбора + 3 передачи).
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