Парусный спорт. Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы

На Мальорке завершился молодежный чемпионат Европы (спортсмены до 21 года) по парусному спорту в классе Laser.

Чемпионом стал итальянец Энрико Танферна.

Серебряный призер - немец Оле Швекендик.

Израильтянин Рем Пульчи Маген завоевал бронзовую медаль. В январе он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Пятое место занял Йогев Алкалай.