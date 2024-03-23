Парусный спорт. Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы
время публикации: 23 марта 2024 г., 20:57 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 20:57
На Мальорке завершился молодежный чемпионат Европы (спортсмены до 21 года) по парусному спорту в классе Laser.
Чемпионом стал итальянец Энрико Танферна.
Серебряный призер - немец Оле Швекендик.
Израильтянин Рем Пульчи Маген завоевал бронзовую медаль. В январе он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.
Пятое место занял Йогев Алкалай.
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