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Парусный спорт. Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы

время публикации: 23 марта 2024 г., 20:57 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 20:57
Парусный спорт. Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Gregorio Borgia

На Мальорке завершился молодежный чемпионат Европы (спортсмены до 21 года) по парусному спорту в классе Laser.

Чемпионом стал итальянец Энрико Танферна.

Серебряный призер - немец Оле Швекендик.

Израильтянин Рем Пульчи Маген завоевал бронзовую медаль. В январе он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Пятое место занял Йогев Алкалай.

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