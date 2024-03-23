Матч чемпионата Израиля прерван. После столкновения два футболиста госпитализированы

В матче двадцать третьего тура Лиги Алеф (третий дивизион израильского футбола) между командами "Бейтар Нордия" (Иерусалим) и "Апоэль" (Лод) произошел шокирующий инцидент.

Игра была прервана после столкновения двух футболистов "Апоэля", сообщает Ynet.

Игроков, потерявших сознание, доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Оба футболиста пришли в сознание. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Второй получил незначительные повреждения.