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Спорт

Матч чемпионата Израиля прерван. После столкновения два футболиста госпитализированы

время публикации: 23 марта 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 10:26
Матч чемпионата Израиля прерван. После столкновения два футболиста госпитализированы
AP Photo/Matt Slocum

В матче двадцать третьего тура Лиги Алеф (третий дивизион израильского футбола) между командами "Бейтар Нордия" (Иерусалим) и "Апоэль" (Лод) произошел шокирующий инцидент.

Игра была прервана после столкновения двух футболистов "Апоэля", сообщает Ynet.

Игроков, потерявших сознание, доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Оба футболиста пришли в сознание. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Второй получил незначительные повреждения.

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