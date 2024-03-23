Матч чемпионата Израиля прерван. После столкновения два футболиста госпитализированы
время публикации: 23 марта 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 10:26
В матче двадцать третьего тура Лиги Алеф (третий дивизион израильского футбола) между командами "Бейтар Нордия" (Иерусалим) и "Апоэль" (Лод) произошел шокирующий инцидент.
Игра была прервана после столкновения двух футболистов "Апоэля", сообщает Ynet.
Игроков, потерявших сознание, доставили в больницу "Шаарей Цедек".
Оба футболиста пришли в сознание. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Второй получил незначительные повреждения.
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