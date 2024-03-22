Заави не реализовал пенальти. Исландцы разгромили сборную Израиля

Сборная Израиля не сумела выйти в финал стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года, проиграв исландцам 1:4.

Первый опасный момент был создан на 27-й минуте. Сигурдссон пробил издали. Глазер неудачно отбил мяч. Орри Оскарссон из пределов вратарской пробил мимо.

На 31-й минуте Эран Заави реализовал пенальти 1:0.

На 39-й минуте Альберт Гудмундссон (Дженоа) классно исполнил штрафной, отправив мяч в "девятку" 1:1. На 43-й минуте после подачи углового Арнор Траустассон (Норчепинг, Швеция) забил победный гол 1:2.

На 73-й минуте израильтяне остались в меньшинстве. За грязный подкат удален 20-летний Рой Ревиво (Маккаби, Тель-Авив).

На 80-й минуте Эран Заави не реализовал пенальти. Он пробил мимо.

На 83-й минуте Гудмундссон вышел один на один 1:3. Чем занимались в этот момент центральные защитники сборной Израиля останется тайной. На 87-й минуте Торстейссон пробил метров с 20. Глазер мяч парировал. Гудмундссон добил мяч в пустые ворота 1:4.