Первое поражение "Байера" в сезоне. Победителем Лиги Европы стала "Аталанта"

В финале Лиги Европы, который состоялся в Дублине "Аталанта" (Бергамо) разгромила "Байер" (Леверкузен) 3:0. Это первое поражение "фармацевтов" в сезоне.

Все голы в финале забил Адемола Лукман. Это первый "хет-трик" в финале Кубка Европы.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 84), Джимшити, Колашинац (Скальвини, 46), Хин, Руджери (Толои, 90), Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Пашалич, 57), Лукман, Скамакка (Туре, 84).

"Байер": Коварж, Станишич (Бонифасе, 46), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Гримальдо (Гложек, 69), Фримпонг (Телла, 81), Джака, Паласиос (Андрих, 68), Виртц (Шик, 81), Адли.

"Аталанта" завоевала второй трофей в истории. В 1963 году бергамаски завоевали Кубок Италии.

На 12-й минуте Дзаппакоста прострелил. Лукман с линии вратарской вколотил мяч в сетку 1:0. На 26-й минуте безобразно сыграла защита немцев. Лукман мяч перехватил и нанес шикарный обводящий удар 2:0.

На 75-й минуте Лукман ворвался в штрафную и отправил мяч в дальнюю "девятку" 3:0.