Чемпионат мира по дзюдо. Египтянин "не уложился в вес", чтобы избежать встречи с израильтянином

Завтра в Абу-Даби завершится чемпионат мира по дзюдо. Египтянин Карим Ибрагим не уложился в нормы весовой категории до 100 кг, чтобы избежать встречи с израильтянином Петром Пальчиком, сообщает "Исраэль а-Йом".

Израильтянин завтра начнет с 1/8 финала. Первый соперник - Зелим Коцоев (Азербайджан).

Петр Пальчик - действующий бронзовый призер чемпионата мира.