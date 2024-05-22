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Чемпионат мира по дзюдо. Египтянин "не уложился в вес", чтобы избежать встречи с израильтянином

время публикации: 22 мая 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 18:53
Чемпионат мира по дзюдо. Египтянин "не уложился в вес", чтобы избежать встречи с израильтянином
AP Photo/Vincent Thian

Завтра в Абу-Даби завершится чемпионат мира по дзюдо. Египтянин Карим Ибрагим не уложился в нормы весовой категории до 100 кг, чтобы избежать встречи с израильтянином Петром Пальчиком, сообщает "Исраэль а-Йом".

Израильтянин завтра начнет с 1/8 финала. Первый соперник - Зелим Коцоев (Азербайджан).

Петр Пальчик - действующий бронзовый призер чемпионата мира.

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