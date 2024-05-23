x
23 мая 2024
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

время публикации: 23 мая 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 07:50
Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Darko Vojinovic

Сегодня начнется плэй-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, - состоятся четыре четвертьфинальных матча.

17:20 (время израильское). Канада - Словакия

Швейцария - Германия

21:20. Швеция - Финляндия

Чехия - США.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Чемпионат мира по хоккею. Определились четвертьфиналисты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024

Чемпионат мира по хоккею. Австрийцы разгромили норвежцев, американцы - сборную Казахстана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024

Чемпионат мира по хоккею. Победы словаков и чехов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2024

Чемпионат мира по хоккею. Канадцы победили финнов, немцы - поляков