Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 23 мая 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 07:50
Сегодня начнется плэй-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, - состоятся четыре четвертьфинальных матча.
17:20 (время израильское). Канада - Словакия
Швейцария - Германия
21:20. Швеция - Финляндия
Чехия - США.
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