Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня начнется плэй-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, - состоятся четыре четвертьфинальных матча.

17:20 (время израильское). Канада - Словакия

Швейцария - Германия

21:20. Швеция - Финляндия

Чехия - США.