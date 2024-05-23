Греко-римская борьба. Израильтянин стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы
время публикации: 23 мая 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 07:03
В Баку проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет). В соревнованиях по греко-римской борьбе по три золотых медали завоевали россияне (нейтральные атлеты) и азербайджанцы.
Израильтянин Мелкаму Фетене (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.
Он проиграл будущему чемпиону турку Мерту Ильбарсу.
В утешительном поединке израильтянин победил украинца Евгена Поковбу 9:0. В поединке за бронзовую медаль - Георгиоса Скарпелло (Германия) 4:3.
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