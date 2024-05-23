Греко-римская борьба. Израильтянин стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы

В Баку проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет). В соревнованиях по греко-римской борьбе по три золотых медали завоевали россияне (нейтральные атлеты) и азербайджанцы.

Израильтянин Мелкаму Фетене (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он проиграл будущему чемпиону турку Мерту Ильбарсу.

В утешительном поединке израильтянин победил украинца Евгена Поковбу 9:0. В поединке за бронзовую медаль - Георгиоса Скарпелло (Германия) 4:3.