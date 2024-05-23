x
23 мая 2024
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Греко-римская борьба. Израильтянин стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы

время публикации: 23 мая 2024 г., 06:54 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 07:03
Греко-римская борьба. Израильтянин стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Aaron Favila

В Баку проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет). В соревнованиях по греко-римской борьбе по три золотых медали завоевали россияне (нейтральные атлеты) и азербайджанцы.

Израильтянин Мелкаму Фетене (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он проиграл будущему чемпиону турку Мерту Ильбарсу.

В утешительном поединке израильтянин победил украинца Евгена Поковбу 9:0. В поединке за бронзовую медаль - Георгиоса Скарпелло (Германия) 4:3.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо. Египтянин "не уложился в вес", чтобы избежать встречи с израильтянином
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2024

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2023

Юношеский чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Израильтянин завоевал бронзовую медаль