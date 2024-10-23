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Легендарный боксер Флойд Мэйвезер пожертвовал 100 тысяч долларов United Hatzalah

время публикации: 23 октября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 09:47
Легендарный боксер Флойд Мэйвезер пожертвовал 100 тысяч долларов United Hatzalah
AP Photo/Michael Owen Baker

Экс-чемпион мира по боксу, непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший пожертвовал 100 тысяч долларов организации United Hatzalah, сообщает Ynet.

На праздничном концерте в честь Суккота глава организации Эли Беэр сообщил, что Флойд Мейвезер выделили средства для закупки бронежилетов и касок для добровольцев организации.

Цена одного бронежилета около 1000 долларов.

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