Легендарный боксер Флойд Мэйвезер пожертвовал 100 тысяч долларов United Hatzalah
время публикации: 23 октября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 09:47
Экс-чемпион мира по боксу, непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший пожертвовал 100 тысяч долларов организации United Hatzalah, сообщает Ynet.
На праздничном концерте в честь Суккота глава организации Эли Беэр сообщил, что Флойд Мейвезер выделили средства для закупки бронежилетов и касок для добровольцев организации.
Цена одного бронежилета около 1000 долларов.
Ссылки по теме