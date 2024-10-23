Лига чемпионов. ПСЖ не смог обыграть ПСВ. Отмененный пенальти

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграл вничью с ПСВ 1:1.

Парижане владели громадным преимуществом (61% владения мячом, 26:8 по ударам, 8:3 по точным ударам, 14:3 по угловым).

На 16-й минуте Ли Кан Ин опасно пробил с линии штрафной. Вратарь ПСВ мяч отразил. На 19-й минуте парижане едва не вышли вперед. Дембеле пробил метров с 5. Мяч попал в перекладину.

На 30-й минуте Дембеле мог забивать, но пробил выше ворот.

Первый опасный момент голландцы создали на 33-й минуте, а через минуту забили. Сначала Бакайоко пробил выше. Парижане потеряли мяч в центре поля. Быстрая атака. Бывший форвард "Аякса" и "Брюгге" Ноа Ланг метров с 20 пробил в ближний угол 0:1.

На 49-й минуте Дембеле закрутил мяч в дальний угол. Бенитес перевел мяч на угловой.

На 55-й минуте Ашраф Хакими метров с 22 нанес мощный удар 1:1.

На 61-й минуте могли забить гости. Гус Тиль вышел один на один, но бить не стал, а сделал передачу на де Йонга. Нападающего опередил Маркиньос.

На четвертой минуте компенсированного времени судья назначил пенальти в ворота ПСВ, но после консультаций с видеоассистентом отменил 11-метровый.

На седьмой минуте компенсированного времени парижане подали угловой. Маркиньос с линии вратарской пробил головой. Бепнитес мяч парировал.