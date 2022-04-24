Элиша Леви уходит из хайфского "Апоэля"

В матче 30-го тура чемпионата Израиля по футболу (четвертый тур нижнего плэй-офф) хайфский "Апоэль" был разгромлен "Ирони" (Кирьят-Шмона) 0:4.

После игры наставник хайфской команды Элиша Леви заявил, что покинет команду по окончании сезона.

Он поблагодарил игроков и руководство клуба.

Элиша будет руководить "акулами" в оставшихся трех матчах сезона.

По данным телеканала Sport5 , Элиша Леви решил не использовать пункт о пролонгации контракта после того, как не получил достаточного усиления в зимнее трансферное окно, а также во время дополнительного трансферного окна, связанного с войной на Украине.

По данным источника, руководство "Апоэля" уже связалось с Марко Бальбулем.