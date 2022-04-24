Элиша Леви уходит из хайфского "Апоэля"
В матче 30-го тура чемпионата Израиля по футболу (четвертый тур нижнего плэй-офф) хайфский "Апоэль" был разгромлен "Ирони" (Кирьят-Шмона) 0:4.
После игры наставник хайфской команды Элиша Леви заявил, что покинет команду по окончании сезона.
Он поблагодарил игроков и руководство клуба.
Элиша будет руководить "акулами" в оставшихся трех матчах сезона.
По данным телеканала Sport5 , Элиша Леви решил не использовать пункт о пролонгации контракта после того, как не получил достаточного усиления в зимнее трансферное окно, а также во время дополнительного трансферного окна, связанного с войной на Украине.
По данным источника, руководство "Апоэля" уже связалось с Марко Бальбулем.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 апреля 2022
Левандовски забил победный гол. "Бавария" победила "Боруссию" и стала чемпионом
Левандовски забил победный гол. "Бавария" победила "Боруссию" и стала чемпионом