Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Ади Кац завоевала бронзовую медаль
В Баку проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня будут разыграны медали в отдельных упражнениях.
В упражнениях с обручем чемпионкой стала итальянка София Раффаэли, накануне победившая в индивидуальном многоборье.
Серебряную медаль завоевала болгарка Боряна Калейн, бронзовую - израильтянка Ади Ася Кац.
В упражнениях с мячом чемпионкой стала Боряна Калейн. Второе место заняла итальянка Милена Балдассарри, третье - София Раффаэли.
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