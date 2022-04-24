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NEWSru.co.il :: Спорт24 апреля 2022 г., 12:31

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Ади Кац завоевала бронзовую медаль

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В упражнениях с мячом чемпионкой стала Боряна Калейн

В Баку проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В упражнениях с обручем чемпионкой стала итальянка София Раффаэли, накануне победившая в индивидуальном многоборье.

Серебряную медаль завоевала болгарка Боряна Калейн, бронзовую - израильтянка Ади Ася Кац.

В упражнениях с мячом чемпионкой стала Боряна Калейн. Второе место заняла итальянка Милена Балдассарри, третье - София Раффаэли.


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