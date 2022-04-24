Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Ади Кац завоевала бронзовую медаль

В Баку проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В упражнениях с обручем чемпионкой стала итальянка София Раффаэли, накануне победившая в индивидуальном многоборье.

Серебряную медаль завоевала болгарка Боряна Калейн, бронзовую - израильтянка Ади Ася Кац.

В упражнениях с мячом чемпионкой стала Боряна Калейн. Второе место заняла итальянка Милена Балдассарри, третье - София Раффаэли.