"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Ферстаппен
Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" (четвертый этап чемпионата "Формулы-1) стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции и проехавший самый быстрый круг в ходе гонки.
Вторым финишировал его товарищ по команде Серхио Перес. На третьем месте Ландо Норрис.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер незадолго до финиша бл третьим, но финишировал шестым. Льюис Хэмилтон завершил гонку тринадцатым.
Сошли с трассы Карлос Сайнс-младший и Фернандо Алонсо.
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