"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Ферстаппен

Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" (четвертый этап чемпионата "Формулы-1) стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции и проехавший самый быстрый круг в ходе гонки.

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